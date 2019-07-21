شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الإسكندرية»: تحصيل 102 مليون جنيه «سرقة تيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت عويس فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه تم منح 44 موظفا فى الشركة صفة مأمور ضبط قضائى، ضمن جهود الشركة لتخفيض نسبة الفقد وتحصيل المتأخرات، حيث بلغ عدد الحالات التى تم قطع التيار عنها منذ يوليو 2017 حتى يونيو الجارى، أكثر من 10 آلاف حالة، وتم تحصيل 102 مليون و844 ألف جنيه، محاضر سرقة التيار الكهربائى، وهو ما أثر بالإيجاب على تخفيض نسبة الفقد.

Advertisements

وأضاف «فودة» خلال استعراضه جهود الشركة أمام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة نجحت فى خفض معدلات الأعطال داخل نطاقها، بعد تنفيذ خطط الإحلال والتجديد وصيانة المحولات وإضافة مئات الكيلومترات من الكابلات حتى يونيو الجارى، لافتا إلى أن الشركة تخدم جمهور المشتركين فى نطاق الإسكندرية، من منطقة أبوقير حتى الحمام على مساحة 2900 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد المشتركين 2 مليون و772 ألف مشترك، كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الإدارات الفنية لـ22 إدارة، والتجارية لـ27 إدارة، مع توفير أفضل خدمة للمشتركين بالتوسع فى الشبكة القائمة، وإحلال الشبكات المتهالكة، ليبلغ ما تم تنفيذه من مشروعات ممولة من ميزانية الشركة خلال العام الماضى 86 ألفا و754 متر كابلات جهد متوسط، و86 ألفا و754 متر كابلات جهد منخفض، و98 ألفا و143 متر كابلات هوائية جهد منخفض، و83 محول قدرات مختلفة، وصيانة الخطوط الهوائية- جهد متوسط- من موصلات وعوازل وإحلال أعمدة بطول 967 ألفا و963 كيلومترا، وصيانة 465 سكينة هوائية، وصيانة 380 لوحة توزيع، و6327 كشك محولات، و27 ألفا و483 علبة توزيع، بالإضافة لصيانة الشبكة الهوائية- جهد منخفض- بطول 2376 كيلومترا.

وأوضح أن الشركة تسعى لخفض معدلات الأعطال للجهد المتوسط لتقديم أفضل خدمة للمشتركين، عن طريق الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، إذ انخفضت معدلات الأعطال فى العام المالى 2017/2018، لـ160 عطلا، مقارنة بـ181 عطلا فى العام المالى 2016/2017، وتم التوسع فى تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى تطوير مركز تحكم غرب الإسكندرية بـ14 محطة محولات، و60 موزعا، و100 حجرة محولات، وتطوير مركز التحكم الإشرافى، وتعمل الشركة على تركيب 300 ألف عداد ذكى غرب الإسكندرية.