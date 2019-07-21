شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: سداد الكهرباء والمياه للجهات الحكومية مركزيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر خلال العام المالى الجارى سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقى للكهرباء والمياه. وطالبت الوزارة، فى تعليمات تنفيذية أصدرتها أمس، الجهات الحكومية بالانتهاء من عملية «التصادق» مع شركات الكهرباء والمياه التى تتعامل معها فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسال «المصادقات» إلى وزارة المالية، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا. وناشدت المسؤولين الماليين بالجهات الحكومية المختصين بعمليات «المصادقة» الالتزام بالموعد المحدد.

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