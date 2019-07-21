شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون جنيه منحا لـ 129 جمعية أهلية خلال 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات التابعة لوزارة التضامن، حصول 129 جمعية ومؤسسة أهلية على 248 منحة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضى بإجمالى 399 مليونا و618 ألفا، من 133 جهة مانحة داخلية وخارجية.

وأوضح تقرير، أصدرته الإدارة، أمس، أن الجمعيات التابعة لمديرية التضامن بالقاهرة حصلت على أعلى تمويل، حيث بلغت قيمة المنحة 149 مليونا و346 ألفاً بنسبة 37% تليها الجمعيات المركزية بقيمة 140 مليونا و162 ألف جنيه بنسبة 35% بينما حصلت الجمعيات التابعة لمديرية التضامن بالمنيا على 30 مليونا و913 ألفا بنسبة 8% وحصلت جمعيات مديرية أسيوط على 25 مليونا و467 ألفا بنسبة 6% تليها جمعيات مديرية الجيزة بقيمة 20 مليونا و558 ألف جنيه بنسبة 5% وباقى المنح موزعة على عدد من المحافظات يتركز أغلبها بالوجه القبلى.

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وأشار التقرير إلى أن إجمالى المنح النقدية التى وردت للجمعيات من 1 يونيو حتى 30 يونيو الماضى بلغ مليونا و115 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المنح يتم صرفها لتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة والأسرة ومحو الأمية وتوفير خدمات طبية مدعمة وشراء أجهزة وأدوية وتوعية صحية وبناء مستشفيات ورعاية الفقراء والأيتام وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات وتنفيذ صناعات متوسطة وصغيرة ومنح القروض متناهية الصغر وإنشاء محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والنباتية والألبان ووحدات التبريد والتخزين ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين بما يكفل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية يقدر بأكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.