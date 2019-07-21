شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تبدأ رصد الهواء والضوضاء في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة البيئة، من خلال فروعها الإقليمية في المحافظات، تنفيذ خطة الرصد الدورية لنوعية الهواء لمتابعة تركيز الانبعاثات والملوثات في الهواء، ورصدت، أمس، هواء مدينة طلخا في محافظة الدقهلية بنقاط مختلفة. وأجرت فرق الرصد قياسات الهواء والضوضاء في بيئة الهواء الخارجى لجميع نقاط الرصد المختلفة لمدينة طلخا.

وأعلنت الوزارة استمرار خطة رصد الهواء في عدد من محافظات الجمهورية، خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى استمرار فرق التوعية في تنفيذ أنشطة التوعية في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، استعدادًا لموسم حصاد 2019 ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

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وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن أهداف الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية تنقسم إلى قسمين، أولهما أهداف متزامنة التحقيق مع رصد المنشآت الصناعية، وأخرى تتحقق على المدى الطويل مع ربط باقى الكيانات الصناعية الكبرى.

وأوضحت أن الأهداف متزامنة التحقيق تتمثل في إعداد تقارير فنية يومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة بعد المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد جودة البيانات المرسلة.وأشارت إلى التعاون مع مسؤولى البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه، مع دعم الشركات فنيًا لإعداد منظومة للرصد الذاتى المستمر وتدريب فريق عمل لدى الشركة قادر على إدارة منظومة رصد الانبعاثات.

وتابعت وزيرة البيئة: «الأهداف المستقبلية تتمثل في تقدير حجم الانبعاثات الصادرة ومتابعة التطور الزمنى لمعدلاتها، ومتابعة توافق الانبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها قانونًا، وإمكانية إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في المناطق الجغرافية المختلفة، والإسهام الفعال في تقييم الحدود القصوى».