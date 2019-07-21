شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: 4 مرشحين مصريين لتولي إدارة الصندوق السيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وجود أي تأخير في تعيين المدير التنفيذى للصندوق السيادى.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أمس، أن مجلس إدارة الصندوق هو الذي سيختار المدير التنفيذى عقب اجتماع أو اثنين وفقا للقانون، مؤكدة أن المرشحين لتولى منصب المدير التنفيذى جميعهم مصريون وليس من بينهم أجانب، وأن بعضهم كان يعمل خارج مصر.

وتابعت «السعيد» أن راتب المدير التنفيذى للصندوق يحدده مجلس الإدارة، مؤكدة أن قائمة المتقدمين لشغل المنصب كانت كبيرة، لكن تمت تصفيتهم إلى 4 فقط، دون أن تذكر أسماءهم.

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في سياق مختلف، قالت الوزيرة إن توجه الدولة الحالى يسير في اتجاه الاستثمار في العنصر البشرى وبناء الإنسان، وإن العمل على ضبط آلية منظومة الدعم يركز على توجيه الدعم نحو قطاعى الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال جلسة «عدم المساواة والتقدم المحرز في هدف رقم ١٠»، الذي نظمه البنك الدولى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وUNDESA، في ختام فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك.

وأضافت الوزيرة: «المساواة في الفرص بين الجنسين ضرورة ملحة تسعى الدولة لدعمها حالياً، وذلك فيما يخص المرأة والشباب كذلك، حيث استطاعت الدولة القيام بعدد من المبادرات التي تضمن حقوقهم في جميع القطاعات وتوفير فرص العمل لهم بما يضمن لهم حياة كريمة والشعور بالمساواة».

وتابعت أن المجتمع الدولى أشاد بالمبادرات المصرية، خاصة في مجالى الصحة والتعليم، مشيرة إلى حملات الكشف عن فيروس سى وغيرها من المبادرات المصرية التي جاءت بدعم وتوجيه القيادة السياسية.