شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 20 شخصًا بينهم 6 أطفال من «تسمم الأرز» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، السبت، خروج جميع المصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم وجبة أرز يشتبه في أنها فاسدة، وجميعهم من قرية دلجا وعددهم 20 بينهم 6 أطفال من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وخضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة، عدا طفل واحد درجة حرارته ما زالت مرتفعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية في تصريحات صحفية، إن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفي عصر الجمعة، أجريت لهم كافة الفحوصات الطبية وأشكال الرعاية، وكانوا قد أصيبوا بالتسمم نتيجة تناولهم لوجبة أرز، وبعد نقلهم إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وتم رفع حالة الطوارئ من أجل إنقاذ حياتهم وإجراء الإسعافات لهم وحجزهم بقسم الباطنة حتي استقرت حالتهم، وبعد الاطمئنان عليهم تقرر خروجهم جميعا في تمام العاشرة صباح اليوم السبت، عدا طفل واحد مصاب بارتفاع في درجة الحرارة، من المرجح خروجه بعد ساعات.

Advertisements

وذكر مسؤول بالمستشفى أنه فور استقبال الحالات أجري الجهاز الطبي الفحوصات والأشعة، ووفر كافة الاحتياجات لكل حالة على حدة، وواصل الأطباء وهيئة التمريض تواجدهم مع المصابين حتي تحسن حالتهم وخروجهم صباح اليوم، لكن هناك طفل مازال محجوزا وحالته مطمئنه فهو يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ومن المقرر خروجه بعد ساعات.

كان المهندس على غلاب رئيس مركز ديرمواس وجه بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين ورفع حالة الطوارئ، وتسخير كافة إمكانيات المستشفى لإنقاذهم، وإبلاغه بتطورات الحالة الصحية أول بأول.

كان العميد وائل صديق مأمور مركز شرطة ديرمواس، تلقي بلاغا من الأهالي بتعرض 20 شخصًا جميعهم من أسرة واحدة بقرية دلجا لتسمم غذائي، وانتقل المقدم محمد الدروي رئيس المباحث للفحص وإجراء التحريات لمعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا.