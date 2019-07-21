محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:
غادرت رئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا كاداجا، القاهرة مساء السبت، وودعها بالمطار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذي أعرب عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها معها.
من جانبها، جددت رئيسة البرلمان الأوغندي شكرها على حسن الاستضافة، وقالت إن ذلك "ليس بغريب على الشقيقة الكبرى مصر".
وأكدت قبل مغادرتها، العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.
كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالعال" يودع رئيسة البرلمان الأوغندي في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.