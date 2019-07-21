هيئة المساحة تناقش أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

اختتمت الهيئة المصرية العامة للمساحة فاعليات ورشة العمل التي نظمتها بعنوان "أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي"، بالتعاون مع مدرسة إدارة الأراضي الهولندية والمعهد الدولي الهولندي "ITC "، وهيئة المساحة الهولندية dutch kadastre.

وبحسب بيان اليوم، استعرضت ورشة العمل أنشطة هيئة المساحة المختلفة، والتحديات التي تواجهها في مجال "الكادستر" والسجل العيني، ودارت المناقشات من جانب الحضور حول قوانين السجل العيني والتسجيل العقاري.

كما استعرض خبراء من هولندا وأستراليا مفهوم "fit for purpose "، بأن تكون تكلفة مستلزمات التشغيل على قدر العمل المطلوب فقط، وكذلك مفهوم "crowd and clouds"، وتعني مشاركة الملاك من أصحاب الشأن مع الجهات المعنية في تسجيل ممتلكاتهم علي شبكة خاصة، وأيضا تمت مناقشة التطور المؤسسي لإدارة معلومات الأراضي.

وناقشت ورشة العمل، حقوق المرأة في مجال التملك والتسجيل العقاري، واستعراض أحدث أساليب تحديث المؤسسات العاملة في مجال معلومات الأراضي، وتقسيم مجموعات عمل من الحضور للبحث والمناقشة، للخروج بخارطة طريق محددة لتطوير الأداء المساحي، وتفعيل التعاون بين الجهات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وشدد المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة العامة للمساحة، على ضرورة القضاء على التعاملات العرفية في الأراضي الزراعية والمدن، ومراعاة حق المرآة في التملك والتعامل على أملاكها بالتسجيل وخلافه. فيما يتولى الجانب الهولندي تطبيق وتنفيذ هذه المفاهيم على منطقة زراعية وأخرى حضرية على سبيل التجربة.