شكرا لقرائتكم خبر عن والدة البطل عمر القاضي: ابني لم يسمح للإرهابيين بالعبور من أمام الكمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت راندا محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، إنها كانت تستشعر باستشهاد ابنها الذي كان دائمًا ما يطلب الشهادة قبل الذهاب للعريش.

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وأضافت: «لم يتخلَ ابني عن العساكر في الكمين، ورفض تركهم أو السماح للإرهابيين بالعبور من أمام الكمين»، متابعًا: «ابني كان ثابتًا في مكانه، ولا يضرب ويهرب مثل الإرهابيين».

وأوضحت والدة الشهيد عمر القاضي أن نجلها البطل كان بارًا بها وبوالده الراحل، يقبّل يديها، ويواظب على صلاته، على عكس الإرهابيين، متابعة: «عمر فداء لمصر، ولما ذهب للعريش طلب إن ربنا يكتبله الشهادة، بعد إصابته»، مشيرة إلى أنها كانت تستشعر قرب استشهاد ابنها الذي كان يناديها بـ«أم الشهيد».

وذكرت راندا محمود ما دار بينها وبين الرئيس السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من الشرطة: «قال لي ربيتي بطل وراجل، وإنتي فوق راسنا لو محتاجة أي حاجة».