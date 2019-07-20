شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي»: بطاقة المشجع أنهت على السوق السوداء لبيع التذاكر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عبادة، مدير عمليات بشركة «تذكرتي»، إن بطاقة المشجع نجحت في القضاء على السوق السوداء لبيع تذاكر المباريات بعد نجاح تطبيقها على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.
وأضاف عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر هي الدولة الثانية في العالم بعد روسيا في تطبيق بطاقة مشجع «فان آي دي» وربطها بتذاكر المباريات.
وكشف أنه تم الانتهاء من السيستم الخاص بدخول الجماهير في وقت قياسي وتم إطلاق منظومة جديدة للتذاكر أشاد بها العالم أجمع.
وأشار مدير عمليات بشركة تذكرتي إلى أن إيجابيات بطاقة المشجع أنها وفرت مناخًا آمنًا لدخول الجماهير المباريات للاستادات.
وأوضح أن مباريات المنتخب المصري في البطولة الأفريقية نفدت تذاكرها بالكامل وشهدت مباريات الجزائر والمغرب والسنغال حضورا جماهيريا كبيرا.
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