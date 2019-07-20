شكرا لقرائتكم خبر عن «شاروبيم» يشارك في جنازة خال وزير النقل بمسقط رأسه في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، في تشييع جنازة خال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمسقط رأسه بقرية بدواي مركز المنصورة.

وتقدم المشيعين اللواء كامل الوزير الذي وقف لتلقى العزاء في خاله بالسرادق المقام بالقرية، وحضر تشييع الجثمان وتقديم العزاء اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية يشارك في تشييع جنازة خال الفريق كامل الوزير وزير النقل بمسقط رأسه بقرية بدواي مركز المنصورة

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية يشارك في تشييع جنازة خال الفريق كامل الوزير وزير النقل بمسقط رأسه بقرية بدواي مركز المنصورة

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية يشارك في تشييع جنازة خال الفريق كامل الوزير وزير النقل بمسقط رأسه بقرية بدواي مركز المنصورة

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية يشارك في تشييع جنازة خال الفريق كامل الوزير وزير النقل بمسقط رأسه بقرية بدواي مركز المنصورة