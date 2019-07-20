شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران»: نتواصل مع بريطانيا بشأن قرار تعليق الرحلات (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الطيران المدني إنه جرى التواصل مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية للتأكد مما نشرته بعض المواقع الإخبارية الأجنبية، السبت، بشأن «تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام».

وأضافت الوزارة في بيان، مساء السبت، أن السفارة البريطانية بالقاهرة أكدت أن «هذا القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية»، مشيرة إلى أنه «جارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة».

من جانبها، قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من غدٍ إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.