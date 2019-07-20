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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة علاج في ألمانيا وفرنسا.. شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء السبت، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا وفرنسا استمرت 10 أيام.
وأجريت لشيخ الأزهر بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، واستكمل العلاج الطبيعي بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجريت له عملية جراحية بالعين.
وكان شيخ الأزهر غادر إلى ألمانيا، العام الماضي، لإجراء عدد من الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية استكمالا لفترة العلاج بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين.
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