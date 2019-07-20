شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على مسقط رأس «أول الثانوية الأزهرية» عقب وفاته غرقًا بالمصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خيّم الحزن على قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، السبت، لوفاة الطالب الأول بالثانوية الأزهرية أثناء ذهابه للمصيف في محافظة الإسماعيلية مع أقاربه.
وأكد أهل قريته أنه كان يُضرب به المثل في الأخلاق الطيبة، وكان حافظًا لكتاب الله ويساعد والده في تربية إخوته بالعمل في ورشة بلاط.
يذكر أن الطالب محمود محمد حسين أول الثانوية الأزهرية، وحاصل على نسبة 98% هذا العام، وذهب مع أولاد عمه للاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فلقي مصرعه غرقًا في البحر.
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