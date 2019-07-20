شكرا لقرائتكم خبر عن «سينرجي» تكشف كواليس التسويق لبطولة أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف حسام وهبي، مدير قسم التصميمات بشركة «سينرجي»، كواليس خطة التسويق التي أطلقتها الشركة لبطولة أمم أفريقيا.

وقال «وهبي»، في مداخلة هاتفية: «تحملنا إرهاقا شديدا على مدار 4 شهور قبل انطلاق البطولة»، متابعًا: «كنا مسؤولين عن توصيل الرسائل المرجوة من تطبيق تذكرتي، وكيف يمكن لأي شخص حضور المباريات دون إرهاق».

وأوضح مدير قسم التصميمات بشركة «سينرجي»، أنه لم تحدث أي مشاكل أثناء تسجيل الجماهير لحضور المباريات، بفضل حملة التسويق التي جرى إطلاقها عبر التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم تلقوا ردود أفعال مدوية حول حفل الافتتاح وأغنية «متجمعين».