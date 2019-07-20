شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: مصر تدعم تعزيز التعاون الثنائي مع أوغندا في مجال الموارد المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء استعراضا للخبرات المصرية في إدارة المياه في ظل النُدرة المائية التي تواجهها مصر، وزيارة الوفد الأوغندي لمركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ووحدة التليمترى للاطلاع على طرق توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه في ضوء ما تواجهه مصر من تحديات مائية.

فيما أبدى الوفد الأوغندي إعجابه، خلال زيارته لنموذج تطوير الري لدى صغار المزارعين بمحافظة الفيوم، بأسلوب إدارة مصر للمياه وإعادة تدويرها أكثر من مرة ووعي الفلاحين بالتحول للري الحديث وترشيد المياه، فيما دعا الفلاحون الوفد الأوغندي لتناول الإفطار الذي شمل الفطير المشلتت والجبن والعسل، وأبدى الوفد الأوغندي سعادته بمشاركة الفلاحين الإفطار.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم استعراض مجالات الدعم المختلفة التي توليها مصر للدولة الأوغندية في ظل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وعلى رأسها مشروع مكافحة الحشائش بالبحيرات الاستوائية (فيكتوريا والبرت وكيوجا) ومشروع الحماية من أخطار السيول بولاية كسيسي ومشروعات حفر الآبار وحصاد الأمطار وتوفير مياه شرب للمواطنين بأوغندا.

وأضاف الوزير أنه تم بحث الدعم الفني وبناء القدرات التي توليها مصر عناية خاصة لأبناء دول حوض النيل من خلال المراكز التدريبية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تحظى مظلة اليونسكو، موضحًا أن الوفد الأوغندي قام بزيارة لمركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ووحدة التليمترى للاطلاع على طرق توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه في ضوء ما تواجهه مصر من تحديات مائية.

وأوضح «عبدالعاطي» أنه تم خلال اللقاء استعراض العديد من تجارب ترشيد المياه، حيث أشادت الدكتورة ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، باستخدام القطع الموفرة لاستخدام المياه، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب الدكتورة ريبيكا والوفد المرافق لها إلى قرية سيلا بالفيوم للاطلاع على التجربة المصرية لترشيد المياه باستخدام طرق الري الحديثة المنطقة التجريبية لنظم الري الحديث والمكونة من أربع مناطق 71 فدانًا بالرش و50 فدانًا بالرش أيضا و45 فدانًا بالتنقيط و34 فدانًا خليطًا بالرش والتنقيط بمحطة واحدة.

وأشار وزير الري إلى أنه تم استعراض التكلفة الفعلية لتحديث منظومة الري لدى صغار المزارعين، منها أن تكلفة الفدان الرش تصل إلى 22 ألف جنيه والتنقيط 15 ألفًا، وكل منطقة من المناطق الأربع المنفذ فيها المشروع تم تنفيذ محطة طلمبات بها تشمل طلمبة رفع تعمل بالكهرباء وأخرى بالديزل احتياطي متصلة بمحطة فلاتر مكونة من مرحلتين للتنقية: الأولى عبارة عن فلاتر رملية medea filters والثانية فلاتر بلاستيكية وتتصل بخط المواسير الرئيسي الذي يحمل المياه إلى الشبكة المدفونة تحت الأرض على عمق 80 سم تؤدى إلى قوائم قُطر 3/4 بوصة راسية مركب عليها الشاشات في الرى بالرش وتؤدى إلى خراطيم حاملة للنقاطات gr في الري بالتنقيط.