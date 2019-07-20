شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قانون التأمينات الجديد: بدل بطالة.. ومعاش للعمالة غير المنتظمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، أبرز ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال «حسن» في مداخلة هاتفية: «تعويض البطالة في قانون التأمين الاجتماعي يصرف لموظف القطاع العام والقطاع الخاص، نتيجة عدم قدرة الموظف عن استئناف عمله، رغمًا عنه للفصل مثلًا، وكان يتم التحايل عليه من جانب الشركات بأن ترغم الموظف على التوقيع على استمارة 6 بالاستقالة قبل تسلمه العمل».

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية أن الهدف من تعويض البطالة مساعدة العامل خلال فترة معينة حتى يحصل على فرصة عمل جديدة، لافتًا إلى أنه يُصرف فقط للأفراد المؤمن عليهم، وليس لجميع أفراد الشعب، شرط الجدية في البحث عن عمل.

ولفت عمر حسن إلى إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، متابعا: «على من يرغب في الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه في مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيهًا».