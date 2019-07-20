شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الملك سلمان على فوز الجزائر ببطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة تهنئة لمنتخب الجزائر بمناسبة فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مشيرة إلى أنه هنأه والشعب الجزائري بفوز منتخب بلادهم بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

وذكرت الوكالة أن العاهل السعودي اعتبر حصول المنتخب الجزائري على البطولة الأفريقية إنجازا عربيا أسعد الجميع، في حين أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره للملك سلمان، على تهنئته له وللشعب الجزائري وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس الجمعة، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.