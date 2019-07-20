محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عائدًا من رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا.
وأجرى فضيلة الإمام الأكبر بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شيخ الأزهر وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من قيادات الأزهر الشريف.
وسافر الدكتور أحمد الطيب، إلى ألمانيا، الثلاثاء قبل الماضي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري.
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد رحلة علاج بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.