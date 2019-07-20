"بعد صلاة الفجر".. تفاصيل مقتل لواء بالمعاش في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الصلاة خير من النوم".. رفع المؤذن أذان الفجر داعيا المصلين إلى الصلاة، بينما توجه لواء شرطة بالمعاش للوضوء؛ استعدادا للصلاة كعادته كل يوم.

ما فرغ الضابط بالمعاش من صلاته حتى توجه إلى غرفة صغيرة بمخزن ملحق بمقر شركته العاملة في المنتجات البلاستيكية بشارع المنشية في فيصل لأخذ قسط من الراحة قبل يوم عمل شاق، لكنها كانت راحة أبدية، حيث قُتل العجوز في ظروف غامضة.

صباح السبت لاحظ أحد العمال تأخر مالك الشركة محل عمله عن موعده المعتاد، توجه إلى استراحته ليكتشف الطامة الكبرى، عثر عليه مقتولا غارقا في دمائه.

Advertisements

دقائق قليلة انتشر معها رجال الشرطة بالمنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وفرض رجال الأمن طوقا أمنيا بمسرح الجريمة.

وكشفت المعاينة أن الجثة لضابط بالمعاش، مقيم بمحافظة البحيرة، يمتلك شركة بلاستيك في الجيزة، بها آثار ضرب بالرأس بواسطة آلة حادة، وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير أمن الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائدين هاني عجلان وفريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويعكف رجال المباحث على فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة، والمترددين عليها أيضا، وفحص كاميرات المراقبة.