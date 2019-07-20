مصر | "جثة لواء سابق واغتصاب معاقة".. 5 حوادث مثيرة في "يوم الجرائم" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة لواء سابق واغتصاب معاقة".. 5 حوادث مثيرة في "يوم الجرائم" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة، خلال 24 ساعة، عدة جرائم أثارت انتباه الرأي العام، وغضب وذعر سكان المحافظة، ومن بين تلك الجرائم التي شغلت اهتمام قراء قسم الحوادث بـ "بوابة الخليج 365"، جريمة العثور على جثة لواء سابق بالمعاش، والعثور على جثة شاب متحللة بصحراء أكتوبر، وانتحال 3 أشخاص صفة رجال شرطة لسرقة " خلايجة"، واغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل مشتل، ونرصد خلال السطور التالية تلك الحوادث:

"بيجي كل أسبوعين".. العثور على جثة لواء شرطة سابق بالهرم

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل استراحة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء شرطة سابق بالمعاش، مقتولا إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة.

ويجري رجال المباحث معاينة الجثة، وشركة المجني عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن مفاجآت جديدة حول العثور على جثة لواء سابق بالمعاش داخل الاستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، وتبين أنه يدعي " عزت. أ"، ولديه ولدين وأصل إقامته محافظة البحيرة، ولديه شركة خاصة به بنطاق قسم شرطة الهرم، ويحضر إليها كل أسبوعين، مضيفا أن المجني عليه متخذ غرفة بالمخزن الخاص بالشركة ملكه، كـ "استراحة" له ليقيم بها حال تواجده بالشركة، مشيرا أنه بعد صلاته الخليج 365، وجلوسه بالاستراحة خاصته، وتأخره، ذهب إليه أحد العاملين بالشركة، ليجده جثة هامدة وغارقا في دمائه، موضحا أنه بعد إبلاغ الشرطة، وحضور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بتهشم بالرأس إثر ضربه بآلة حادة على رأسه، كما تبين سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وحافظة نقوده.

من "المشتل" لـ "جزيرة بين البحرين".. اغتصاب فتاة معاقة داخل مشتل في الجيزة

توصلت جهود رجال مباحث الجيزة، إلى مكان هروب المتهم الهارب في واقعة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالجيزة، بعد تتبع خط سير هروبه، وفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تبين اختبائه داخل شقة سكنية بجزيرة بين البحرين بنطاق قسم شرطة الجيزة، وتم إعداد مأمورية استهدفته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث عن ملابسات اغتصاب فتاه معاقة ذهنية، بعد استدراجها لمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم، نطاق قسم شرطة الجيزة، وتبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، ومجهولة الهوية، وأن المتهمين استدرجا المجني عليها، لمكان اغتصابها بعد رؤيتهما لها حال تجولها بأحد شوارع الجيزة.

وأضافت التحريات أنهما بعد توجههما لمكان الواقعة، تناوبوا على اغتصابها، وأثناء ذلك شاهدهم أحد سكان المنطقة، فأبلغ قسم الشرطة، ولدي حضور قوة أمنية لمكان البلاغ، ومشاهدة المتهمين لهم فر أحدهما هاربا بقفزه بالنيل ما أسفر عن مصرعه، والأخر للمنطقة سكنه وتمكنت القوات من القبض عليه.

بعدما تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شابين باغتصاب فتاة بمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم دائرة القسم.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وحال مشاهدة الشابين القوة الأمنية فر أحدهما بقفزه بمياه النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وبانتشال جثته تبين أنه يدعي محمد.ق، في العقد الثالث من عمره، فيما تمكن الثاني من الهرب، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه وتبين أنه يدعى عبد الغني.م، في العقد الثالث من عمره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

"مضروب على رأسه وجثته متحللة".. العثور على جثة شاب بأكتوبر

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الشاب المجهول الهوية، المعثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، في العقد الثاني من عمره، موضحا أنه عثر على الجثة بطريق مدينة زويل، في حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة، مشيرا إلى أنه لدى فحص رجال المباحث للجثة تبين وجود آثار ضرب بآلة حادة بالرأس، من المقدمة والخلف، وتبين عدم وجود أي إصابات بالجسم.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بطريق مدينة زويل، بنطاق القسم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، وبفحص الجثة تبين أنها لشاب مجهول الهوية، وعدم وجود أي أوراق تفيد هويته.

لقضاء ليلة حمراء.. كشف ملابسات سرقة" الخلايجة" في بولاق الدكرور

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد الجوهري، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بتعرفهما على إحدى السيدات للبحث عن شقة سكنية لهما وقيامها باستضافتهما بشقة بشارع ترعة عبد العال دائرة القسم ولدى وصولهما فوجئا بمجهولين تعديا عليهما بالضرب فأصاباهما بكدمات وسحجات متفرقة واستوليا منهما على مبالغ مالية قدرها "3340 جنيه، 100 دولار "، 2 هاتف محمول، جوازى سفرهما) وإكراههما على توقيع، 8 إيصالات أمانة وصرفهما.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من ربة منزل، سائق "زوج الأولى"، سباك، لدي الثاني والثالث معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم استدرجوا المبلغان بإدعاء قضاء سهرة صحبة الأولى بالشقة محل الواقعة وقام الثاني والثالث بالتعدى عليهما بالضرب والاستيلاء على متعلقاتهما، وأرشدا عن الإيصالات والمبلغ المالى وقرروا بتخلصهم من الهاتفين خشية تعقبهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

"انتحلوا صفة رجال شرطة".. كشف ملابسات سرقة الخلايجة في الدقي

كان وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بأنهما حال سيرهما مترجلان بشارع مصدق بدائرة القسم أستوقفهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوهما لداخل السيارة وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها وقدما لهم (2250 يورو، 1400 جنيه مصري،و أنهم قاموا بفحصهم ووضعهم داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب انصرافهما اكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلًا من الأموال.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له من ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة" بدائرة قسم الدقي، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربان واقتسامهم المبالغ المالية وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربان وباقي المبلغ المالي والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.