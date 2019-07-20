أخبار مصر | عاجل.. الطيران المدني: بريطانيا لم تصدر أي قرار رسمي بتعليق الرحلات لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الطيران المدني: بريطانيا لم تصدر أي قرار رسمي بتعليق الرحلات لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى المصري، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله اليوم ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولى لمدة سبعة أيام، تم التنسيق مع السفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية، حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة .

ومن جانبها قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءً من غداً إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة .