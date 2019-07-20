أخبار مصر | صلاح حسب الله: حزب الحرية سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية بكل قوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: حزب الحرية سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية بكل قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، المُتحدث باسم مجلس النواب، مقر جديد للحزب بمحافظة البحيرة، بحضور عدد من القيادات وعلى رأسهم الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، وأحمد مهنى الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب ولفيف من قيادات الحزب وهيئته العليا.

وفي كلمته، قال حسب الله، إن مقرات الحزب تحت أمر المواطن المصري لتقديم الخدمات، مُؤكدًا أن تقدم ونشاط الحزب هو نتيجة طبيعية لتشجيع القيادة السياسية مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الديقراطية والتجربة الحزبية المصرية، مُوجهًا الشكر لقيادات الجيش والشرطة ورسالة عرفان لأسر وأمهات الشهداء لمدى تضحياتهم في استقرار البلاد.

كما أعلن صلاح حسب الله، أن الحزب سيخوض كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء فى مجلسي النواب والشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية بكل قوة.