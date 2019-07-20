أخبار مصر | الصحة: مصر قدمت خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة في عام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: مصر قدمت خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة في عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية نجحت في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة ممن هن في سن الإنجاب في عام 2018، موضحةً أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأهداف الخاصة بحقوق الصحة الإنجابية حيث توجد فجوة بين الوعي بتنظيم الأسرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع (وفقًا للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2014)، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل.

وأضافت الوزارة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد مساء أمس تحت عنوان "إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها، أنه في شهر نوفمبر المقبل سيتم عقد مؤتمر دولي بالعاصمة الكينية "نيروبي" يجمع العديد من دول العالم ولاسيما المنظمات الصحية والجهات المانحة، والدولية، والنشطاء في مجال الصحة والسكان، والشباب والنساء، والمراهقين.

وتابعت: "نحن نثق في أن هذا الجمع سيكون فرصة للجميع للوصول إلى التزامات واضحة من شأنها الوصول إلى تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، مؤكدةً أن مصر دائمًا على استعداد لمنح الدعم وتقديم كافة سبل التعاون لكافة الدول الأعضاء (لمنظمة الشركاء في السكان والتنمية) وخاصةً لمواطني دول (جنوب-الجنوب).