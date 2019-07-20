أخبار مصر | "الصحة": الدولة المصرية أحرزت تقدما ملحوظا في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": الدولة المصرية أحرزت تقدما ملحوظا في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، في الاجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها.

وخلال كلمتها، توجهت وزارة الصحة والسكان بالشكر إلى المسئولين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك توجهت بالشكر لـ"عدنان بن الحاج عيسى" المدير التنفيذي لمنظمة الشركاء في السكان والتنمية لدعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل احتياجات تنفيذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في سياق أجندة 2030.

Advertisements

وأكدت الصحة، حرص الوزارة على المشاركة في هذا المؤتمر الهام حيث إن صندوق الأمم المتحدة للسكان واحد من أهم الشركاء في تنفيذ الأنشطة الصحية والسكانية في مصر، ولاسيما (منظمة شركاء في السكان والتنمية) "جنوب-الجنوب" التي كانت مصر إحدى الدول المؤسسة لها في عام 1994، مشيرةً إلى أن الصحة الإنجابية واحدة من أهم حقوق الإنسان من أجل القضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.

وأوضحت الصحة، أن تلك الاجتماعات من ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر باعتبارها تمنح آفاقًا من أجل شراكة بناءة وتعاون مثمر وتبادل للخبرات بين الدول المشاركة، بما يتسق مع سياسة الدولة المصرية لتعزيز التعاون والشراكة مع كافة دول العالم لافتةً إلى أنها تسعى إلى تحقيق أهداف وحقوق الصحة الإنجابية والتي تتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات والتي يمكن الوقاية منها وكذلك خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة فضلًا عن وضع حد للعنف القائم على النوع.

وأضافت الصحة، أن الاستثمار في حقوق الصحة الإنجابية ليس ضروريًا فقط من أجل رفاهية ورخاء الأسر والمجتمعات والأمم ولكنه أيضًا أثبت فاعليته في شروط توفير التكاليف والموارد من أجل الاستثمار في أولويات التنمية، موضحةً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم الاستثمار الحقيقي، وهذا ما تؤكده الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بأن الشباب هم حجر الأساس للمجتمع، مشيرةً إلى أن الفتيات والشباب في الشريحة العمرية من (15-19 سنة) هم قطاع مهم في مستقبل مصر.

وتابعت الصحة: "بالرغم من أن عائدات الاستثمار أثبتت فاعليتها في حقوق الصحة الإنجابية، فإنه لا يزال هناك عجز في استمرار التمويل في هذا المجال، وعليه فإن وزارة الصحة تحرص دائمًا على تنمية الخطط التنفيذية القومية والتي تمتد لسنوات من أجل حقوق الصحة الإنجابية المنبثقة عن الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والتي تعد بمثابة بؤرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية تجمع بين الجهود المحلية والتشاركية حيث تضم كافة الوزارات الحكومية والمجتمع المدني، فضلًا عن الدول المانحة وشركاء التنمية للتنسيق فيما بينها لتجنب ازدواجية الجهود.