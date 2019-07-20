أخبار مصر | نقابة الأشراف ترفض التطاول على سيدنا الإمام الحسين: سنواجه أي إساءة بالقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأشراف ترفض التطاول على سيدنا الإمام الحسين: سنواجه أي إساءة بالقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نقابة الأشراف رفضها الكامل، لأي تطاول، أوسوء أدب، أوتجاوز، أو تعامل بإستهانة، أو سوء تقدير، مع سير آل البيت الأعلام، وعلى رأسهم سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، سيدنا الإمام الشهيد الحسين بن علي، رضي الله عنهما، وعن أمه السيدة فاطمة الزهراء، وعن كل آل البيت الأطهار الأشراف اللذين افتدوا بأنفسهم فتنة عظمى، ولم يبادروا يوما بقتال، ولم يسعوا يوما لمنازلة، وإنما أُخذوا غدرا، ولم يُخيروا في أمرهم.

وأشارت النقابة في بيان لها ، إلى أنه ومع إدراك حالة الحُمق، وتعُمد التجاوز، والكراهية بحق سيد شباب أهل الجنة، وريحانة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لتود إيضاح عدة حقائق تاريخية في تلك القضية ليعلم الجُهال والمُتنطعون، حقيقة أمرهم، وليدرك الناس أن آل البيت ما كانوا يوما صُناع مظلومية، ولا مُضيعين لحقوق الناس، بل كانوا وسيظلوا أهلا لنصرة المظلومين والدفاع عن الحق المبين.

وأعلنت أن نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، أصدر قرارا بعقد اجتماع طارئ للجنة العلمية العليا برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والتي تضم في عضويتها عددا من كبار العلماء والمحدثين، وبحضور كبار المستشارين القانونيين للنقابة لتقديم الرد العلمي والقانوني المناسب للرد على الإساءة والتطاول على مقام سيدنا الإمام الحسين، رضي الله عنه وأرضاه.