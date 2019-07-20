شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، السبت، أن بلاده لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج. Advertisements وأضاف أن أمريكا تدرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج. وتابع أن أمريكا قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج. وأعلنت إيران أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية، اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في مضيق هرمز أمس الجمعة، وأظهرت لقطات مصورة بثها الحرس الثوري الإيراني عناصر من الحرس يهبطون على متن الناقلة من مروحية، بينما تحوط الناقلة زوارق إيرانية حربية سريعة.

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