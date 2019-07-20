شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل الفنان رشوان توفيق، في البكاء، حزنًا على رحيل زوجته، مضيفًا:«ربنا يرحمها ويكرمها وينور قبرها..عاشت معي على السراء والضراء وكافحت معايا وربت ولادي وشالت عني كل حمول الدنيا».

وأضاف في أول تصريح إعلامي لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن زوجته الراحلة لم تشعره يومًا بأنه يمر بأزمة أو ضيق، متابعًا:«أكرمتني أكرمها الله ورفعها في أعلى الدرجات في الأولى والأخرة».