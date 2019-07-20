شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 17.5 مليون مواطن مؤمّن عليهم.. ونستهدف زيادتهم إلى 50 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، أبرز ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأوضح، خلال لقاء تليفزيوني، أن 17.5 مليون مواطن مُدرج في منظومة التأمين، مع استهداف زيادة العدد إلى 50 مليونًا.

وأكد مستشار وزيرة التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، ضرورة إدراج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة التأمين، خاصة أصحاب العمالة غير المنتظمة، الذي يمكن لهم دخول منظومة التأمين، بتسجيل أسمائهم في مكاتب التضامن، ودفع رسوم شهرية قدرها 72 جنيها، للحصول على معاش 900 جنيه كحد أدنى.