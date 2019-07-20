شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة «تذكرتي»: إنجاز البطولة الأفريقية في وقت قياسي كان حلمًا للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد الرفاعي، مدير عمليات شركة «تذكرتي»، أن إنجاز بطولة كأس الأمم الأفريقية في وقت قياسي كان حلمًا للجميع.

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، أنه تم إنجاز مهمة استضافة كأس الأمم الأفريقية خلال 3 أشهر فقط.

وعقّب على نجاح مصر في استضافة كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: «الحمد لله إننا وصلنا للنجاح اللي شوفناه، وبيرجع للقيادة السياسية اللي ساعدتنا في الموضوع ده».