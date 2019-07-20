شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلّق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعًا.. ومصادر بـ«الطيران» توضح أسباب القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المدني أن ما أعلنته الخطوط الجوية البريطانية بخصوص رحلاتها إلى مصر هو تعليق لمدة أسبوع يبدأ من غدٍ الأحد، وليس توقيفًا للرحلات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة اتخذتها كإجراءات سياسية أمنية تتعلق بها وعلى أراضيها وليس على الأراضي المصرية، نظرًا لأن المملكة المتحدة ستشهد عددًا من الإضرابات بداية من 23 يوليو الجاري.

وألمحت المصادر إلى نجاح التفتيشات الأمنية الاعتيادية التي قامت بها السلطات البريطانية على المطارات المصرية الأسبوع الماضي، وشملت مطاري الغردقة والقاهرة الدولي، وكانت نسبة النجاح بتقدير امتياز وفقا لتصريحات المفتشين البريطانيين، الذين أشادوا بالمستوى الأمني المصري في المطارات.

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وقالت المصادر إن «وزارة الطيران المدني لم تتلق أي إخطار رسمي من الجانب البريطاني، حتى الآن، غير أن المعلومات التي وصلت إلينا أن هذا التعليق سوف يستمر أسبوعا فقط».

كانت الخطوط الجوية البريطانية، قالت، اليوم، إنها أوقفت رحلاتها من لندن إلى القاهرة لمدة سبعة أيام، بدعوى مراجعة الإجراءات الأمنية.

وقالت، في بيانٍ، إن القرار يأتي في سياق مراجعتها المستمرة للترتيبات الأمنية في المطارات التي تقصدها طائراتها حول العالم، وأنها أوقفت الرحلات للقاهرة كإجراءٍ وقائيٍ للسماح بمزيد من التقييم للموقف، دون مزيد من الإيضاح، وقد أبلغت الركاب القرار بعد وصولهم إلى مطار هيثرو، عصر اليوم.

وفي حين أضافت الشركة أنها لن تسمح بتسيير طائراتها ما لم يكن ذلك آمناً، قال مصدر مصري مسؤول إن سلطات مطار القاهرة لم تُخطر بإلغاء رحلات الخطوط البريطانية، مشيراً إلى أن التواصل جار مع مدير مكتب الخطوط الجوية البريطانية بالقاهرة لاستيضاح الأمر.