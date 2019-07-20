شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة حفلي افتتاح وختام أمم أفريقيا: نجحنا رغم ضيق الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة الزهيري، مسؤول تنظيم حفل افتتاح وختام أمم أفريقيا، إن جميع الجهات ساهمت في خروج الحفلين بهذه الروعة والإتقان، ليليق باسم مصر.

وأضافت «الزهيري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «حفل الافتتاح والختام أبهر الجميع على مستوى العالم، وأنا فخورة جدا بنفسي والفريق المعاون»، لافتة إلى أنها تسلمت مسؤولية التنظيم في شهر فبراير، أي قبل 4 شهور فقط من الحفل، وهو وقت قصير.

وأوضحت مسؤول تنظيم حفل افتتاح وختام أمم أفريقيا، أن الشباب المشارك في تنظيم الحفلين تراوحت أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات، متابعة: «من الصعوبات التي واجهتنا هي الحفاظ على أرضية الملعب دون إتلافها بأي مواد كيماوية مستخدمة في بروفات العروض».