شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: حفل تكريم لأبناء الزملاء المتفوقين دراسيًا قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، تنظيم حفل تكريم لأبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، تحفيزًا لهم على مواصلة الجهد والتفوق وتوطيدًا للأواصر الاجتماعية بين أسر الزملاء.

وقال «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية، السبت، إن اللجنة ستبدأ في تلقي بيانات الطلاب ومراحلهم التعليمية والدرجات أو التقديرات الحاصلين عليها هذا العام على رقم «الواتس آب» 01288888720 أو الإيميل: [email protected]، وكذلك عبر الرسائل للصفحة الإلكترونية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين».

وأضاف أنه «على الزملاء إرسال البيانات للجنة في غضون عشرة أيام من تاريخ الإعلان، حتى يتسنى لها إنهاء الإجراءات وإبلاغ الزملاء بالتفاصيل وموعد الحفل»، مشيرًا إلى أن التكريم، فيما هو قبل الجامعي، يشمل الحاصلين على ٩٠% بحد أدنى في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي التعليم الجامعي الحاصلين على تقدير جيد جدًا بحد أدنى.