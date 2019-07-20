شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى رسميًا، بحد أدنى ٩٧.٠٧% لشعبة علمي علوم، و٩٥% علمي رياضة، و٨٠% للشعبة الأدبية.

ويتنافس في المرحلة الأولى والبالغ عددها ١٤٣ ألفًا و٣١٣ طالبا من بينهم ٣٠ ألفًا و١٥٢ علوم و١٤ ألفًا و٦٩٠ رياضة و٩٨ ألفًا و٤٧١ أدبيًا، على الالتحاق بكليات القمة.

وتستمر المرحلة الأولى في تسجيل الرغبات حتى الخميس المقبل.