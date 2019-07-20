شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق تاكسي متهم بدهس أمين شرطة في إشارة مرور بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، السبت، من القبض على سائق تاكسي دهس أمين شرطة بسيارته أثناء عمله بإشارة المرور أمام مبنى المحافظة بالمنصورة وفرّ هاربًا.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ بإصابة أمين شرطة بالمرور بإصابات بالغة أثناء عمله عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة بعد أن قام سائق تاكسى بدهسه أثناء مناوبته على العمل.

شكل مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته والعميد أحمد شوقى، رئيس مباحث المديرية، والعميد ممدوح الحصى، مدير مرور الدقهلية، ومقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزى، معاون مباحث المرور، لتحديد وضبط مرتكب تلك الواقعة.

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وأسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، عن أن مرتكب تلك الواقعة هو «محمود. ا. م»، وشهرته وائل الصوفانى، 40 سنة، مقيم بدائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن السائق كان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة وبعد إعادة طلائها من جديد نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى، ووضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم «د ع أ/ 5238» ملاكى دقهلية، وطلائها بلون لوحات الأجرة وعندما تم استيقافه من قبل أمين شرطة المرور حاول الهروب بالسيارة ودهس أمين الشرطة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على السائق واعترف بتحقيقات الشرطة بقيامه بارتكاب الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيقات.