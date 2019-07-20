بالأسعار.. "الزراعة" تطرح أضاحي العيد الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بطرح أضاحي العيد، من "عجول وجاموس وخراف وماعز"، بحسب الوزن والنوع بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا للكيلو وبحد أقصى 63 جنيها؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح عبدالعال، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن وزن الخراف والماعز يبدأ من 40 إلى 90 كيلو، بينما يبدأ وزن العجول من 350 حتى 550 كيلو، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز جزيرة الشعير في القناطر ومحطة "أها" في القليوبية لقربهم من محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن أسعار الخراف لن تزيد عن 63 جنيها، والبقري والجاموسي يتراوح من 55 إلى 58 جنيها، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد الخريطة التفصيلية الموضح بها أعداد الكميات المتاحة للبيع بكل محافظة.

وأشار إلى أن منافذ التسويق التابعة للقطاع، ستبيع اللحوم البلدي بسعر 95 جنيها للكيلو، بينما يطرح مشروع برايم والشادر الجديد بسعر 100 جنيه للكيلو، موضحًا أن الفارق بسيط وكلاهما بلدي.

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وبدأت القطاعات المعنية والمديريات في حصر عدد رؤوس الماشية التي يتم طرحها في السوق كأضحية، على أن يتم الإعلان عن الأسعار وأماكن الاستلام الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أن الوزارة ستعلن الأسعار النهائية مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس إقامة شادر أخر أمام نادي الصيد بالدقي.

وأضاف "القرش"، في تصريح لمصراوي، أن منتجات الوزارة، تلقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتحديدًا المشاريع الجديدة مثل منافذ "برايم"، لافتًا إلى أن الجمهور طالب بالإبقاء على تلك المنافذ طوال العام.