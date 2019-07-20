مسئولو مطروح لوفد "محلية النواب": "نصدر الكهرباء إلى ليبيا حاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، واللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم السبت، محطة محولات مطروح الكهربائية الرئيسية، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة للمحافظة.

واستمع الوفد البرلماني للمسئولين عن المحطة عن مشروع إنشاء الخط الجديد، وأوضح المهندس سعيد محمد مدير كهرباء مطروح، أن محطة محولات مطروح الرئيسية جهد 220 /66 ك فولت، تغذى مدينة مطروح، وضواحيها، والسعة الحالية 20 ميجا فولت أمبير، ويستهدف الربط مع برج العرب بخط جهد 500 ك فولت بطول 252 كيلو، ويتم التنفيذ بتكلفة 1.5 مليار جنيه للربط مع السلوم وليبيا.

وأضاف: "المحافظ يدعمنا، وأهم شيء العنصر البشرى، وننفذ حاليا خط جديد، ليكون لدينا خطين، بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ونصدر حاليا الكهرباء لليبيا، والمخطط يستهدف تطوير شبكة مطروح بالكامل لتصل لجهد 500، وتغيير القدرات من أجل أن نصدر فيما بعد لدول أخرى".

وطلب مسئولو المحطة من المحافظ التصديق على قرارين لتخصيص قطعتي أرض لإنشاء محطتين عليها بجرجوب ومطروح، للتوسعة لتكون بدعم من المحافظة بأجر رمزى، واستجاب المحافظ لطلبه، قائلا: "موافق بدون أجر رمزي".

من جانبه، سأل المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عما أسفرت عنه التحقيقات فى واقعة حريق محول محطة مطروح الرئيسية العام الماضى، ورد مسئولو المحطة بأن الموضوع كله أمام النيابة حاليا للتحقيق فيه.