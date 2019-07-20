وفد "محلية البرلمان" يتفقد مدن غرب مطروح.. ويستمع لمطالب الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قام وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم السبت، يرافقه مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بجولة ميدانية لمدينتي براني والنجيلة، غرب مطروح.

وتفقدت اللجنة قرية الزغيرات بالنجيلة، واستمعت إلى طلب الأهالي بمراجعة شبكة توصيل الكهرباء الهوائية وزيادة كميات المياه "بغراب" التوزيع، حيث وجه المحافظ، شركة الكهرباء بسرعة المراجعة والصيانة لشبكة الكهرباء مع دعم القرية بمولد كهرباء؛ حفاظا على استقرار التيار الكهربي، وكذلك فرش مسجد القرية وتطوير الملعب الخماسي، مضيفا أنه جار دراسة توسعة محطة التحلية بالنجيلة لاستيعاب الزيادة مع المشروعات القومية بالمدينة خاصة ميناء النجيلة الجديد .

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كما تفقدت اللجنة مستشفى براني المركزي الجاري تطويره، واستمعت لمطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من التجديدات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وصدق المحافظ على صرف الدعم المادي اللازم بقيمة 30 مليون جنيه للإسراع في إنهاء أعمال تطوير المستشفى بعد توقفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تفقدت اللجنة مستشفى النجيلة المركزة والأقسام الطبية المختلفة، واستمعت إلى شرح حول قوة العمل بالمستشفى والأجهزة والمعدات الطبية، واطمأنت من المرضى بقسم الغسيل الكلوي حول عمل الأجهزة بشكل جيد، واستمعت للمواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة الدعم في عدد الأطباء والتخصصات.

وتفقدت اللجنة - كذلك - محطة محولات الكهرباء بالكيلو 26 طريق السلوم، واستمعت اللجنة لشرح حول طاقة المحطة والقدرة الإنتاجية ومدى الاكتفاء، حيث أكد مهندسو المحطة على زيادة الطاقة الإنتاجية واستيعاب زيادة الأحمال بنسبة عالية، خاصة بعد استبدال المحول المحترق العام الماضي بمحول أعلى في الطاقة.