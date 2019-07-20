نشرة الحوادث المسائية.. مقتل موظف بالهرم وتخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل شقته بالهرم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على موظف بالمعاش عُثر على جثته مقتولا داخل شقته بالهرم.

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العثور على جثمان شاب مجهول الهوية بأكتوبر

عثرات قوات الشرطة بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة السادس من أكتوبر.

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إحالة 6 متهمين للجنايات بتهمة الاتجار في البشر

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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ضبط سيدة تروج أدوية مُهربة بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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مقتل سائق في دمياط على يد 3 عاطلين

كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بدمياط غموض العثور على جثة سائق بأحد المصارف المائية وضبط عاطلين وسائق لقيامهم بارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته.

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كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج طلبة كلية الشرطة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته باحتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، إن رجال الشرطة يواصلون العمل ليل نهار، ويبذلون كل التضحيات، في التصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية، متسلحين بقوة القانون.

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القبض على 20 تاجر مواد مخدرة بالجيزة خلال يوم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، سن حملاتها الأمنية لفرض الانضباط، وضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة.

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ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية.

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