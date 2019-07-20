خلال يوم.. ضبط 195 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 195 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك شادر غير مرخص لبيع اللحوم-لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها 1000 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة لإشراف الطب البيطري، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نجحت الحملات في ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير-بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 57 ألف و600 قطعة مرقة دجاج مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات تجارية لكبرى الشركات، 1590 عبوة كرتونية مدون عليها الاسم والعلامة المقلدة سالفة الذكر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات الازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.