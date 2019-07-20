الأول هرب والثاني غرق بالنيل.. شابان يغتصبان فتاة معاقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات رجال مباحث قسم الجيزة، عن ملابسات اغتصاب فتاه معاقة ذهنية، بعد استدراجها لمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم.

وتبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مجهولة الهوية، استدرجها المتهمين لمكان اغتصابها بعد رؤيتهما لها حال تجولها بأحد شوارع الجيزة.

وأضافت التحريات، أنهما بعد توجههما لمكان الواقعة، تناوبوا على اغتصابها، وأثناء ذلك شاهدهم أحد سكان المنطقة، فأبلغ قسم الشرطة، ولدي حضور قوة أمنية لمكان البلاغ، ومشاهدة المتهمين فر أحدهما هاربا بقفزه بالنيل ما أسفر عن مصرعه، والأخر لمنطقة سكنه وتمكنت القوات من القبض عليه.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شابين باغتصاب فتاة بمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وحال مشاهدة الشابين القوة الأمنية فر أحدهما بقفزه بمياه النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وبانتشال جثته تبين أنه يدعي "م. ق"، في العقد الثالث من عمره.

وتمكن المتهم الثاني من الهرب، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه وتبين أنه يدعى "ع. م"، في العقد الثالث من عمره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.