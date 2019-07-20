مصر | بعد عودته من صلاة الخليج 365.. مفاجآت جديدة في واقعة مقتل "لواء" سابق بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته من صلاة الخليج 365.. مفاجآت جديدة في واقعة مقتل "لواء" سابق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل واقعة قتل ضابط على المعاش، حيث تبين أنه يدعى "ع. م" ويبلغ من العمر 62 عامًا، برتبة لواء، وحدثت الواقعة فجر اليوم.

وأوضحت المصادر، أن المجني خرج لتأدية "صلاة الخليج 365" بالجامع المجاور لمسكنه، وعقب عودته للشقة، هاجمه أحد اللصوص وضربه على رأسه حتى أحدث جرح في الرأس، ثم قام بسرقة هاتفه المحمول وبعض من النقود التي بحوزته، موضحة أن المجني عليه لديه اثنين من الأبناء، ويعيش بمفرده بالشقة.

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وأمرت نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة ضابط، بعدما عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفادت التحريات الأولية، أن اللواء توفى في الحال إثر الاعتداء عليه، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث قسم شرطة الهرم، وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن الجثة لـ"ضابط" سابق، برتبة لواء، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.