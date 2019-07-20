مصر | تفاصيل إسقاط المتهم باغتصاب فتاة معاقة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إسقاط المتهم باغتصاب فتاة معاقة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت جهود رجال مباحث الجيزة، إلى مكان هروب المتهم الهارب في واقعة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالجيزة، بعد تتبع خط سير هروبه، وفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، تبين اختبائه داخل شقة سكنية بجزيرة بين البحرين بنطاق قسم شرطة الجيزة، وتم إعداد مأمورية استهدفته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث عن ملابسات اغتصاب فتاه معاقة ذهنية، بعد استدراجها لمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم، نطاق قسم شرطة الجيزة، وتبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، ومجهولة الهوية، وأن المتهمين استدرجا المجني عليها، لمكان اغتصابها بعد رؤيتهما لها حال تجولها بأحد شوارع الجيزة.

Advertisements

وأضافت التحريات أنهما بعد توجههما لمكان الواقعة، تناوبوا على اغتصابها، وأثناء ذلك شاهدهم أحد سكان المنطقة، فأبلغ قسم الشرطة، ولدي حضور قوة أمنية لمكان البلاغ، ومشاهدة المتهمين لهم فر أحدهما هاربا بقفزه بالنيل ما أسفر عن مصرعه، والأخر للمنطقة سكنه وتمكنت القوات من القبض عليه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شابين باغتصاب فتاة بمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وحال مشاهدة الشابين القوة الأمنية فر أحدهما بقفزه بمياه النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وبانتشال جثته تبين أنه يدعي محمد.ق، في العقد الثالث من عمره، فيما تمكن الثاني من الهرب، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه وتبين أنه يدعى عبد الغني.م، في العقد الثالث من عمره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.