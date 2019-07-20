مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة لواء سابق وجد مقتولاً داخل شقته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة لواء سابق وجد مقتولاً داخل شقته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة ضابط برتبة لواء على المعاش، بعدما عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفات التحريات الأولية، أن جثة اللواء مصابًا بجرح في الرأس، فيما توفى في الحال إثر الاعتداء عليه فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث قسم شرطة الهرم، وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن الجثة لـ"ضابط" سابق، برتبة لواء.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.