أخبار مصر | رئيس "المصريين" مهنئا السيسي بنجاح البطولة الإفريقية: كسبنا احترام العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين" مهنئا السيسي بنجاح البطولة الإفريقية: كسبنا احترام العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، "مصر الثورة" سابقا، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنجاح المبهر للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها في التنظيم الواثق والراقي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، إن نجاح البطولة الإفريقية وتنظيمها كان محل تقدير العديد من الأطراف المحلية والدولية، وذلك لم يكن ليتم على هذا الوجه الراقي لولا رعاية الرئيس السيسي ومتابعته الحثيثة، مؤكدا أن مصر ربحت بلا أدنى شك احترام أصدقائها في إفريقيا والعالم بهذا التنظيم اللائق.

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وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن النجاح الذي حققته مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية شاهد عيان على التحول الذي تشهده في مصر على كافة المستويات، مشيرا إلى أنه رغم ضيق الوقت إلا أننا استطعنا تقديم صورة مشرفة عن التنظيم المصري لهذة البطولة، والتي تشغل عشاق كرة القدم ليس في إفريقيا فحسب وإنما في دول العالم أجمع.

وأشار إلى أن المصريين كانوا عباقرة وعظماء خلال البطولة الإفريقية، واليوم نستطيع أن نجلس ونكون فخورين ونرفع رأسنا لأننا مصريين، لم نحصل على الكأس لكننا كسبنا احترام العالم.

وأكد على أن الجميع شاهد العمل الكبير والرائع الذي قامت به اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة الملاعب التي نالت إشادة كبيرة من جانب لاعبي المنتخبات المشاركة، متوجها بالشكر لكل الكوادر الشابة المجتهدة التي ساهمت في إنجاح هذا التنظيم وإظهار مصر بهذه الصورة الرائعة.