شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي يتحدث عن التعاون بين مصر وبلاده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقيم الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، 25 يوليو المقبل، حفل عشاء خاص يتحدث فيه وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، عن التعاون بين مصر وأمريكا في مجال الطاقة وآفاق الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويعتبر «بيري» وزير الطاقة الرابع عشر للولايات المتحدة، ويشرف على إمدادات الطاقة في أمريكا، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، ويقود الوكالة المكلفة بالحفاظ على رادع نووي آمن وفعال.
وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية والحاكم الأطول خدمة في تاريخ تكساس، حيث قاد ثاني عشر أكبر اقتصاد في العالم من عام 2000 إلى عام 2015.
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