بالصور- تفاصيل انهيار جزئي لعقار بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم ومحمد نصّار:
شهدت منطقة السيدة زينب، عصر أمس الجمعة، انهيار أحد العقارات السكنية ومكون من 4 أدوار "أرضي + 3 أدوار علوية" في حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسي، دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد انهيار عقار دون إصابات، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك لعدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه.
وبدأت الواقعة في تمام الساعة 4.30 دقيقة عصر أمس الجمعة، بانهيار جزئي للعقار تمثل في سقوط أحد الجدران بالدور الأول علوي، وتم إخلاء العقار من السكان حفاظًا على أرواحهم.
وقال عدد من الأهالي "سكان العقار" المنهار، لمصراوي، إنه عقب إخلاء العقار يمكثون في الشارع دون وجود بديل لهم من قبل حي السيدة زينب، موضحين أنه تم تحرير محاضر بالواقعة من أجل العرض على النيابة، مركدين عدم وقوع أية إصابات في الحادث.
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