وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون في مجال التصنيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف، والدكتور مصطفى هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لبحث موضوعات التعاون القائمة، وسبل توسيع آفاق التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين الطرفين المصري والبيلاروسى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفير البيلاروسي وتم عرض الموقف التنفيذي لمجالات التعاون القائمة، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا فى عدد من المجالات، بالتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، والتي تتمثل في "تصنيع المعدات الزراعية، الشاحنات، الصوامع، اللوادر والمعدات الثقيلة".

وتم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي في توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي في مجالات جديدة منها "محركات الديزل، الجرارات، تصنيع سبائك الألومنيوم".

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من جانبه، أثنى "راتشكوف"، على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية، وعلاقتها المتميزة مع الشركات البيلاروسية وإلتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع لعقد المزيد من الاستثمارات مع شركات الإنتاج الحربى.

وأكد، أن بلاده مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية واقتصادية كبيرة، أثمرت عن عدد من الإنجازات فى تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية، مضيفًا أن القيادة السياسية بين الجانبين، تسعى لإقامة شراكات صناعية جديدة بين البلدين.

وقال الدكتور مهندس مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى، وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وثيق بين شركته وشركة حلوان للآلات والمعدات بالتعاون مع شركة أجروماش البيلاروسية لتسويق منتجاتهم.

وأضاف، أن منتجات "أجروماش" الزراعية، تلبي رغبة الشركة في الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليًا وعالميًا، من خلال تقديم منتج متميز بجودة عالمية بهدف دعم الاقتصاد القومي للبلاد.