أخبار مصر | محاضرتان لمعهد "محاماة المنيا" عن أنواع الجريمة والمسئولية الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرتان لمعهد "محاماة المنيا" عن أنواع الجريمة والمسئولية الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة المنيا، اليوم السبت، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة مدرج كلية الحقوق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحاضرة الأولى ألقاها الدكتور محمد عبد المحسن، رئيس الطب الشرعي بالمنيا، وتناولت أنواع الجريمة من القتل بالخنق، والحروق، وهتك العرض، وآثارها، بينما ألقى المحاضرة الثانية الدكتور منصف محفوظ، ودارت حول الأمراض النفسية، وتأثيرها في المسئولية الجنائية، لافتا إلى أنه يتم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة المنيا في التاسع من مارس الماضي، بحضور أعضاء المجلس الفرعي، ولفيف كبير من المحامين.