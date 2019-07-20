أخبار مصر | لحلف اليمين 3 أغسطس المقبل.. ننشر أسماء المحامين المقرر حضورهم الجلسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحلف اليمين 3 أغسطس المقبل.. ننشر أسماء المحامين المقرر حضورهم الجلسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم النقابة العامة للمحامين عقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية يوم السبت، الموافق ٣ أغسطس المقبل، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.